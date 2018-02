Governar pede superação de questões regionais, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff comentou nesta sexta-feira, 01, as dificuldades de relacionamento da aliança entre PT e PMDB em diversos Estados, Dilma disse que a aliança que forma a base do governo tem dinamismo e que os partidos não homogêneos. Ressaltou que a base não é formada apenas pelo seu partido, o PT, e o do vice Michel Temer, o PMDB. Para a presidente, no governo a política nacional se sobrepõe às questões regionais.