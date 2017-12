Governadores se reúnem com relator do Orçamento, no Senado Governadores de Estados exportadores estão no gabinete do presidente do Senado, Renan Calheiros, para discutir com o relator da Comissão Mista do Orçamento, deputado Carlito Merss,a possibilidade de aumento da reserva orçamentária, destinada à compensação desses Estados, o chamado Fundo da Lei Kandir. Pelo relatório aprovado na Comissão estão previstos apenas R$ 3,4 bilhões de ressarcimento neste ano. Os governadores exigem pelo menos R$ 5,2 bilhões e afirmam que se não forem atendidos, vão mobilizar suas bancadas regionais para não votarem a Lei Orçamentária. Participam da reunião os governadores de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB); de São Paulo, Cláudio Lembro (PFL); do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB); do Pará, Simão Jatene (PSDB), da Bahia, Paulo Souto (PFL); do Ceará, Lúcio Alcântara (PSDB) e de Goiás, Alcides Rodrigues (PP).