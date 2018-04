Governadores saem de encontro sem acordo sobre FPE O governador do Sergipe, Marcelo Déda (PT), afirmou no início desta noite que a reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para discutir a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE) não foi conclusiva. Déda informou que os Estados enviarão, nos próximos dias, seus técnicos ao Ministério da Fazenda para discutir uma forma para equilibrar as contas dos Estados.