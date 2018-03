Governadores rejeitam projeto específico para royalties Os governadores de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e do Ceará, Cid Gomes (PSB), afirmaram hoje que a ideia de elaborar um projeto específico para discutir a distribuição dos royalties entre Estados e municípios não é viável. "Não há como desmembrar porque essa questão é urgente para os Estados e não podemos ter dois pesos e duas medidas", disse Eduardo Campos ao chegar ao Congresso onde irá discutir a questão do pré-sal com os senadores.