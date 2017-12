Governadores querem distribuição do bolo tributário, diz Yeda A governadora do Rio grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), disse nesta segunda-feira, em Porto Alegre, que a expectativa dos governadores é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inclua no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) uma melhor distribuição do bolo tributário. A governadora enfatizou que a desconcentração de impostos é um anseio de todos os governadores, independente de partido. Na terça, o presidente Lula recebe os governadores para uma reunião no Palácio no Planalto. Yeda também pretende sensibilizar o governo para a renegociação da dívida do Estado a partir dos esforços de seu governo para a redução do déficit. "Há muito tempo, o Tesouro fechou as portas para o Rio Grande do Sul, e nós queremos que ele olhe com mais cuidado para o nosso caso", disse a governadora. Além disso, o governo gaúcho quer o aval do governo federal para reestruturar a dívida com recursos do Banco Mundial. A governadora será entrevistada nesta noite, no programa Roda Viva, da TV Cultura, em São Paulo. A Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul decide na terça se mantém o veto da governadora ao aumento de 6,09% aos servidores do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, em nome da redução do déficit nas contas do governo gaúcho.