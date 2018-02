Governadores pleiteiam recursos para segurança e PAC Apesar do avanço dos partidos de oposição nos Estados em relação a 2006, a pauta de reivindicações dos 27 governadores ao governo federal cresceu. Além de renegociar dívidas e mais recursos para a saúde, subiram na lista de prioridades dos 27 eleitos em outubro, que tomam posse hoje, os investimentos em segurança pública e nas obras de infraestrutura incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ou voltadas à Copa de 2014.