Governadores eleitos devem colaborar com coalizão O presidente Luiz Inácio Lula da Silva almoça nesta quinta-feira com um grupo de 17 governadores eleitos e reeleitos, no Hotel Blue Tree, em Brasília. O objetivo do encontro é a tentativa de construir um novo eixo de sustentação ao Planalto. Em contrapartida, os governadores pretendem tratar da renegociação das dívidas estaduais. Nesta quarta-feira, o Planalto divulgou que Lula foi convidado para a reunião, organizada pelos governadores petistas de Sergipe, Marcelo Déda, e da Bahia, Jaques Wagner. "É uma reunião suprapartidária: queremos auxiliar na governabilidade", disse Wagner. Segundo Déda, o almoço não será um pretexto para pressionar o presidente sobre as necessidades de cada Estado, mas apenas um movimento político em apoio ao seu segundo mandato. Antes do encontro, Lula reúne-se com integrantes do PTB, no Palácio do Planalto e tem uma audiência com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Colaborou Rosana de Cassia