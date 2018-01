Governadores do Sul criam Sistema Integrado de Projetos

Os governadores dos três Estados do Sul e do Mato Grosso do Sul decidiram criar o Sistema Integrado de Projetos (Siprosul) durante reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), nesta quinta-feira, em Gramado, na serra gaúcha. O sistema será coordenado pelos secretários estaduais de Planejamento e terá a finalidade de identificar, sistematizar e elaborar projetos comuns aos quatro Estados. É o caso, por exemplo, de uma proposta de programa emergencial de auxílio aos segmentos econômicos prejudicados pelo câmbio. A criação do Siprosul é um dos itens da Carta de Gramado, assinada pelos governadores André Puccinelli, do Mato Grosso do Sul, Roberto Requião, do Paraná, Luiz Henrique Silveira, de Santa Catarina, e Yeda Crusius, do Rio Grande do Sul. Entre as outras determinações estão uma reforma para permitir o ingresso do Mato Grosso do Sul na composição do capital do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a ampliação das áreas de incentivo à economia solidária da instituição. Os governadores também decidiram encaminhar uma carta ao governo federal pedindo a inclusão de novos investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento, o compartilhamento da CPMF com os Estados e maior ressarcimento aos Estados exportadores pelas perdas da Lei Kandir.