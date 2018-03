Governadores do Sudeste divulgam carta de proposta contra crise

Rio - Reunidos durante quatro horas no Palácio Guanabara, sede do Governo do Rio, os governadores do sudeste divulgaram nesta terça-feira, 30, uma carta com seis propostas para enfrentar a crise econômica e procurar frear a escalada do desemprego. Participaram do encontro os governadores Geraldo Alckmin (PSDB), de São Paulo, Fernando Pimentel (PT), de Minas Gerais, Paulo Hartung (PMDB), do Espírito Santo, e o anfitrião Luiz Fernando Pezão (PMDB).

Entre as propostas estão a criação de um fundo para investimento em obras de saneamento básico e a garantia do Governo Federal para empréstimo dos Estados junto a instituições financeiras internacionais.

"A grande preocupação é com a retração da atividade econômica. Mais de 100 mil empregos por mês estão se perdendo e podemos chegar ao fim do ano com mais 600 mil desempregados. Acreditamos que é o momento de aproveitar a desvalorização do real para fazer um grande esforço de incremento nas exportações. Outro esforço deve ser para gerar obras de infraestrutura, logística e construção civil", afirmou Alckmin.

Uma das reivindicações dos governadores é que as Parcerias Público Privadas (PPPs) firmadas pelos Estados tenham as mesmas condições de financiamento do BNDES que as PPPs federais.

Pezão disse que os governadores vão a Brasília discutir uma pauta de votações com os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e também pedirão uma audiência à Presidente Dilma Rousseff.

"Este é um somatório de sugestões. Ninguém quer fugir do grande esforço para nos adequarmos à situação e ajudarmos o Governo Federal. Mas estamos muito preocupados com emprego e renda", disse Pezão.