Governadores do PT rejeitam proposta de 3º mandato

Essa posição foi manifestada de forma enfática pelo governador do Acre, Binho Alves. ?Não faz parte dos princípios do PT?, ressaltou, ao comentar a proposta de mudar a Constituição para permitir a rerreleição de Lula. Para ele, o projeto político do partido não deve ser materializado numa única pessoa, mas sim ter continuidade.

?Absurda, descabida, desnecessária e errada?, comentou o ex-governador do Rio Grande do Sul Olívio Dutra sobre a iniciativa. ?A prioridade é dar continuidade ao projeto político com a candidatura da ministra Dilma Rousseff.?

O objetivo do encontro em Teresina é produzir um manual com o modelo petista de administrar. O governador do Piauí, Wellington Dias, anfitrião do encontro, disse que o evento está servindo para troca de experiências, a fim de que a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, prepare um livro e um DVD que sirvam de modelo para as demais gestões.

Além do anfitrião, de Binho Alves e de Olívio Dutra, o encontro reuniu os governadores da Bahia, Jacques Wagner, e do Pará, Ana Júlia Carepa; os ex-governadores do Acre Jorge Viana e do Distrito Federal Cristovam Buarque; o ministro da Previdência, José Pimentel; os vice-governadores da Paraíba, Luciano Cartaxo, e do Ceará, Francisco Pinheiro, além de nomes do PT nacional. O governador de Sergipe, Marcelo Déda, não compareceu, porque estava recebendo o presidente Lula em seu Estado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.