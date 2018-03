Governadores do PT querem mudar correção de dívidas Os cinco governadores do PT vão cobrar da presidente Dilma Rousseff a mudança no índice que corrige as dívidas dos Estados. Reunidos hoje com o presidente do PT, Rui Falcão, os governadores avisaram que engrossarão a pressão para que sejam adotados outros parâmetros de pagamento de seus débitos.