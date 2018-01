Governadores do PSDB defendem criação de conselho

Pela proposta, o conselho será composto pelos oito governadores, além do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-governador de São Paulo José Serra, do presidente do Instituto Teotônio Vilela, Luiz Paulo Vellozo Lucas e do senador Aécio Neves, além de um integrante da Executiva do partido e de um representante da Câmara dos Deputados, ainda a serem definidos, num total de 14 pessoas. Para o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra, a criação do conselho não deverá interferir nas decisões da Executiva do partido e sim atuar em sintonia com os membros do partido.

Na avaliação do governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, o encontro de hoje foi uma demonstração da força da legenda. "Faço uma análise de que o encontro foi muito positivo. Demonstra em primeiro lugar a força e a unidade do partido, que tem oito governadores e administra mais da metade da população do Brasil." A assessoria da legenda informou que os Estados administrados pelo PSDB têm quase metade do eleitorado nacional, 64,5 milhões de pessoas (47,5% do total) e respondem por mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Para o senador Aécio Neves, o encontro demonstra um momento de vitalidade e renovação do PSDB. "Nessas conversas vamos encontrando o caminho de fortalecer nossa ação de oposição. Essa é a nossa responsabilidade, que nos foi delegada pela população brasileira", afirmou o senador. Este foi o segundo encontro de trabalho entre os governadores tucanos desde as eleições de outubro do ano passado. O próximo será realizado em Goiânia.

Estiveram também presentes no encontro de hoje os governadores Anchieta Júnior (Roraima), Beto Richa (Paraná), Geraldo Alckmin (São Paulo), Simão Jatene (Pará), Siqueira Campos (Tocantins) e Teotônio Vilela Filho (Alagoas). Participaram ainda o presidente estadual do PSDB em Minas, deputado federal Marcus Pestana, e o líder da bancada na Câmara Federal, Duarte Nogueira.