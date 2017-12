Governadores do PMDB discutirão posição no 2º governo Lula Entre os dias 17 e 19 de novembro, os governadores eleitos do PMDB devem se reunir no resort Costão do Santinho, em Santa Catarina, para discutir o futuro do partido no segundo mandato presidencial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A convocação do encontro foi feita pelo governador catarinense reeleito Luiz Henrique da Silveira, que pretende estabelecer um processo decisório sobre a posição do partido em relação ao governo federal. "Em primeiro lugar nós, governadores precisamos nos inserir nas decisões partidárias. Em segundo, é preciso que a participação ou não no governo Lula seja estabelecida por deliberação da estância partidária adequada", disse, em entrevista à Agência Estado. A tarefa de decidir sobre a posição do partido, segundo Silveira, deve caber ao Conselho Nacional, que, segundo o estatuto partidário, é formado pelos presidentes dos 27 diretórios estaduais, ex-presidentes nacionais da legenda, atuais e ex-presidentes da Câmara e do Senado, governadores e membros da executiva nacional. "Não pode haver dúvida sobre a posição do partido. Não queremos mais uma parte indo para um lado e outra parte para outro; e a estância mais representativa para decidir isso é o Conselho Nacional", afirma. Luiz Henrique, que compõe o bloco oposicionista no primeiro mandato do presidente Lula, defende a independência da legenda em relação ao Executivo, sem a participação em ministérios ou ocupação de cargos públicos. "Vou propor a independência para que se apóie o que é bom e rejeite o que for ruim." A independência, segundo o governador se Santa Catarina, é fundamental se o partido quiser construir uma candidatura própria para o pleito de 2007. Essa, aliás, será um das propostas que Luiz Henrique deve apresentar aos seus pares. "É preciso, desde já, estabelecer o posicionamento do partido com relação a 2010. É fundamental que nós comecemos a construir um projeto para a próxima eleição", defende. Cabral, Jarbas e Rigotto criticam a pressão por cargos O governador eleito do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), criticou na quinta-feira a voracidade com que seu partido começa a negociar cargos no ministério do segundo mandato do presidente Lula. ´Acho que o PMDB tem que discutir políticas públicas para os próximos quatro anos´, disse, classificando como ´inconveniente´ a discussão que começa pela definição de postos no primeiro escalão. O senador eleito Jarbas Vasconcelos, ex-governador de Pernambuco, desfez a expectativa de que o PMDB poderia apoiar o governo em bloco. No Recife, deixou claro que não dará suporte ao Planalto automaticamente: ´Não sou PMDB governista, fui eleito pelo campo da oposição.´ Jarbas disse saber de ao menos cinco ou seis senadores ´que não aceitam esse caminho´, além de governadores, deputados e prefeitos. O governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, que perdeu a reeleição, defendeu na quinta-feira em Brasília uma coalizão com o PT, mas sem o condicionamento de ganhar cargos no ministério. Para ele, a forma de apoio do PMDB ao governo tem de ser diferente daquela feita no primeiro mandato de Lula: ´A questão dos cargos pode surgir no processo de encaminhamento do presidente, que vai dizer que precisa de tais e tais nomes do PMDB.´ COLABOROU ADRIANA FERNANDES