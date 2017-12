Governadores do NE irão pressionar União pela Sudene Os governadores nordestinos, no encontro que realizaram nesta quinta-feira em Natal para definirem uma agenda comum à região, decidiram que vão pressionar o governo federal para que ele derrube os vetos à criação da Sudene, um dos principais temas discutidos. Também decidiram que vão tornar o fórum permanente para a discussão de pautas comuns aos nove Estados. A partir da segunda reunião, marcada para março em Maceió (AL), eles vão votar apenas temas específicos. Sobre a criação de um fundo regional de investimentos, em vez de ter só 2% de recursos federais, os Estados querem poder apresentar ao governo federal créditos como forma de antecipação e passariam a compor o fundo. Além disso, eles querem a devolução de uma calção paga em 1996 para pagamento das dívidas estaduais para também compor esse fundo regional. Eles também acataram a proposta da governadora Wilma de Faria (PSB) de criar um sistema integrado de inteligência na área de segurança pública, semelhante ao que se pensa fazer em SP e RJ. Todos os governadores compareceram. A carta final do encontro, a ser apresentada à ministra Dilma e ao presidente Lula, ainda está sendo redigida.