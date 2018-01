Governadores do NE discutem pauta conjunta

Um dos temas em pauta é o financiamento da área da saúde. O governador eleito do Ceará, Camilo Santana (PT), é um dos que defendem abertamente a volta da CPMF, ou o imposto do cheque como era conhecido antes de ser derrubado pela oposição no Congresso na gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para financiar a saúde. Outros governadores discordam da proposta e já declararam que o momento não é o mais adequado para se discutir a reedição de um imposto para a população brasileira. Mesmo assim, o assunto estará em discussão no encontro do dia 9.

O governador eleito do Piauí, senador Wellington Dias (PT) disse que pretende propor, no encontro da semana que vem com os outros governadores eleitos do Nordeste, a reedição do Fórum dos Governadores do Nordeste e do Fórum de Governadores do Brasil. "Quero propor (na reunião do dia 9) que a gente rearticule o Fórum dos Governadores do Nordeste e, a partir do Nordeste, o Fórum de governadores do Brasil", disse.

O Fórum do Governadores do Nordeste era um encontro anual de gestores estaduais daquela região, criado para discutir ações de desenvolvimento para cada localidade e ações integradas, a fim de promover o desenvolvimento do Nordeste. Além disso, o fórum discutia maneiras de interação com o governo federal e com gestores de Estados de outras regiões.

Wellington Dias informou que a reunião do dia 9 irá discutir problemas comuns da região Nordeste, soluções conjuntas e ações individuais que possam impactar os outros Estados. "Vamos discutir a pauta prioritária para cada região, no social, na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, para trabalharmos em conjunto e ações que ocorrerão neste ou naquele Estado com impacto para toda a região." A assessoria do governador da Paraíba disse que ao final do encontro, será elaborada uma carta com os principais temas em debate as principais reivindicações a serem encaminhadas à presidente da República, Dilma Rousseff.