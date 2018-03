Governadores discutem redução das desigualdades

Dezessete governadores do Norte e Nordeste estão sendo aguardados nesta quarta-feira, 28, no Palácio do Planalto, para participar de reunião para discutir estratégias de atuação integrada com o objetivo de reduzir as desigualdades sociais. O encontro é promovido pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI). O encontro contará com o ministro José Múcio Monteiro, e encerrado às 18 horas, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os principais temas da pauta são: redução da mortalidade infantil, queda do analfabetismo, erradicação do sub-registro civil e fortalecimento da agricultura familiar. Dos 17 governadores previstos, nove são do Norte (Amazônia Legal) - Amazonas, Amapá, Acre, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins - e oito do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe). Segundo a SRI, os principais temas discutidos com os governadores serão retomados no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de fevereiro.