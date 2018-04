Governadores discutem queda de repasses federais Os governadores Jaques Wagner (Bahia), Marcelo Deda (Sergipe), Wellington Dias (Piauí), e Eduardo Campos (Pernambuco), estão reunidos hoje com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, para discutirem as perdas nos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Wagner disse que o FPE representa 43% das receitas da Bahia. Segundo ele, qualquer perda pesa mais para os Estados do Norte e Nordeste porque a participação do FPE nas receitas é maior.