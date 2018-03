Governadores debatem saídas para crise econômica no Sudeste

Rio - Os governadores do Sudeste se reunirão na próxima terça-feira no Rio para discutir ações conjuntas que possam amenizar os efeitos da crise econômica e formular propostas comuns para a região, informou ontem o chefe do Executivo do Estado do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB).

A ideia do encontro surgiu em conversa de Pezão com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT). O convite foi feito a Geraldo Alckmin (PSDB), de São Paulo, e Paulo Hartung (PMDB), do Espírito Santo. “A maior preocupação é com a economia, as dificuldades que estão passando vários Estados. Vamos discutir uma pauta comum e trabalhar uma proposta do Sudeste”, disse Pezão.

O Rio foi escolhido por ser uma espécie de “área neutra”, já que Pezão, em 2014, apoiou a reeleição da presidente Dilma Rousseff, mas teve apoio do PSDB do candidato Aécio Neves, derrotado no 2.º turno. O presidente do PMDB-RJ, Jorge Picciani, abriu dissidência em resposta ao fim da aliança com o PT no Estado e fundou o movimento “Aezão”, que pregou o voto em Aécio e Pezão. O governador, porém, ficou com Dilma.

Em janeiro, os governadores se reuniram com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para discutir segurança pública. Agora, a ideia é debater gargalos da infraestrutura, financiamento de obras públicas e parcerias público-privadas (PPPs).

Segundo Pezão, suas grandes preocupações são a queda na arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e de royalties do petróleo e a preservação de empregos, apesar da retração de investimentos.