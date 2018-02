Governadora do RS empossa quatro novos colaboradores A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), empossou hoje quatro novos integrantes do primeiro escalão de sua equipe. O economista Mateus Bandeira assumiu a Secretaria do Planejamento, Ana Severo, que respondia pela pasta desde abril, foi nomeada chefe-adjunta da Casa Civil. Outro economista, Erik Camarano, tomou posse como secretário-geral de Governo, no lugar de Mercedes Rodrigues, transferida para a nova pasta da Transparência. Segundo Yeda, os novos componentes de seu governo são "tesouros" que estavam escondidos no corpo técnico do próprio Estado. Ainda hoje, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2008 foi assinada pela governadora. O texto indica que, mantidos os esforços de ajuste fiscal do Estado, o déficit orçamentário será zerado em 2009. Com isso, o Estado poderá investir R$ 1,2 bilhão, somadas todas as fontes de financiamento. O valor corresponde a 7% da Receita Corrente Líquida.