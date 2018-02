Governadora do RN se diz contrária à recriação da CPMF A governadora eleita do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini (DEM), disse ser contra a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Segundo ela, o imposto destinado à saúde não vai resolver o problema do setor. "Sou contrária sempre. A CPMF já foi criada uma vez e não resolveu o problema da saúde. O que precisamos é que o governo priorize a saúde, a questão precisa ser resolvida com a regulamentação da Emenda 29", afirmou.