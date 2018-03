Governadora do RN gasta R$ 102 mil em aluguel de jatinho para viagem de 1 dia

SÃO PAULO - A governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini (DEM), gastou R$ 102 mil no aluguel de um jatinho que usou para ir ao Rio de Janeiro e voltar no mesmo dia. No dia 27 de maio, Rosalba participou de uma homenagem ao senador Garibaldi Alves (PMDB) pela manhã e, à tarde, da comemoração de 35 anos de fundação do Telecurso 2000 2º Grau, na Fundação Roberto Marinho, no Rio. A assessoria da governadora avaliou que a despesa "não foi uma exorbitância". O gasto foi divulgado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira.

"Não foi uma exorbitância (a despesa). Em dois anos e meio de governo é a terceira vez que ela alugou um jato", disse o secretário de Comunicação do governo Edilson Braga, segundo quem a governadora tinha compromissos inadiáveis no dia em que precisou do avião particular.

Ainda segundo Braga, as duas aeronaves reservadas para uso exclusivo da governadora estavam na revisão. A opção de voos de carreira também foi descartada porque todos eles fariam com que Rosalba perdesse seus compromissos.

Em entrevista à TV Ponta Negra, na última sexta-feira, a governadora teria dito que o expediente de fazer voos fretados eram mais corriqueiros nos governos anteriores ao seu. Teria afirmado também que o retorno financeiro proporcionado pela viagem, que custou R$ 102 mil aos cofres públicos, será maior.