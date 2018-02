Governadora do RN falta a desfile com receio de protesto Com as muitas manifestações anunciadas para este sábado, a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini (DEM), evitou participar da solenidade de 7 de setembro. O desfile, que ocorreu na Praça Cívica, no centro de Natal, contou com a presença do secretário estadual de Segurança e Defesa Social, Aldair Rocha, como representante do Executivo.