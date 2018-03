Governador Sérgio Cabral passa mal e é levado a hospital Ao sentir tontura e dor de cabeça, o governador do Rio, Sérgio Cabral, foi levado às pressas na noite de quinta-feira, 4, para o Hospital Quinta D''Or, em São Cristóvão, para realização de exames. Cabral passou mal após ter retornado de Belo Horizonte (MG), onde participou das solenidades de comemoração dos 100 anos do nascimento do ex-presidente Tancredo Neves. O governador foi submetido a um eletroencefalograma e foi liberado após o exame.