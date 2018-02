Governador reeleito, Cabral chega atrasado para cerimônia de posse RIO DE JANEIRO- O governador do Rio, Sérgio Cabral, atrasou-se vinte minutos em sua chegada ao Palácio Tiradentes, que abriga a Assembleia Legislativa do Estado, para a cerimônia em que será empossado no novo mandato. Neste momento, o governador se reúne com integrantes do Comitê Olímpico Internacional em visita à capital fluminense para vistoriar as obras que estão sendo feitas visando aos Jogos Olímpicos de 2016. Só após esse encontro terá início a solenidade. Depois de empossado, o governador vai para Brasília, acompanhar a posse da presidente Dilma Rousseff.