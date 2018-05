Governador peemedebista do MS anuncia apoio a Serra

Puccinelli disse que esteve ontem com Temer e explicou os motivos sobre o apoio à Serra, adversário de Dilma Rousseff (PT), pré-candidata à Presidência em aliança com o PMDB, e "ele aceitou cordialmente". Na ocasião, o presidente nacional do PMDB disse que a opção de Puccinelli ainda será discutida no sábado.

O ex-governador de São Paulo não comentou o apoio de Puccinelli. Para Serra, são ocorrências normais em ano eleitoral. O tucano ressaltou que o MS tem problemas maiores, como o tráfico de drogas. "A situação é grave em todo o Brasil. O governo tem fechado os olhos, tanto que o SUS não paga leito para dependente químico", criticou.

Sem mencionar o nome de Dilma Rousseff, Serra comentou que "somente no meio deste ano é que montaram um plano de combate. A intenção não é acabar com a atividade criminosa, mas criar popularidade para a candidata do PT", concluiu.

O pré-candidato também evitou citar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao criticar a participação brasileira na questão do enriquecimento de urânio no Irã e o posicionamento da ONU ampliando as sanções contra o país persa. Foi enfático ao afirmar que "o Brasil nunca deveria entrar nessa questão. O presidente do Irã não é confiável. Quem confiaria em um presidente que manda para a forca os dissidentes e opositores?", questionou.