Governador pede apoio federal para área de infraestrutura

CUIABÁ- O governador de Mato Grosso, Silval Barbosa (PMDB) disse hoje após tomar posse na Assembleia Legislativa para o segundo mandato, que espera da presidente Dilma Rousseff (PT) todo apoio na consolidação logística da infraestrutura do Estado. "Ela conhece nossas dificuldades e sabe que precisamos de investimentos no transporte intermodal", disse. Num discurso improvisado, o governador conclamou todos os poderes constitucionais para "juntos somar esforços para que tudo o que foi compromissado com a população seja realizado".

Em entrevista coletiva, Barbosa disse que considera que um dos seus maiores desafios será preparar o Estado para o futuro aliando investimentos na consolidação da logística de transportes e a correção das desigualdades sociais. Ele disse ainda que é necessário que a economia continue crescendo em ritmo acelerado e que tudo que seja produzido se "reverta em qualidade de vida".

A cerimônia de posse do governador de Mato Grosso Silval Barbosa começou hoje, às 8h45, na Assembleia Legislativa e encerrou com a realização de uma solenidade pública e posse do secretariado no Centro de Eventos do Pantanal em Cuiabá.