Governador parabeniza policiais do DF do 7 de setembro O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), e o comando da Política Militar parabenizaram os policiais que trabalharam nas manifestações em Brasília no sábado durante as comemorações do Dia da Independência pelo "sucesso" da segurança nos eventos. "O forte esquema de segurança garantiu que o desfile militar, o jogo entre Brasil e Austrália e os shows musicais do Celebrar Brasília ocorressem sem problemas", diz a nota de agradecimento postada no site da corporação.