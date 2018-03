Governador Marcelo Déda deixa UTI do Sírio-Libanês O governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), deixou na tarde deste domingo, 2, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e foi transferido para um quarto. A informação foi divulgada pela primeira-dama Eliane Aquino por meio do microblog Twitter. "Marcelo Déda já SAIU da UTI e está no Apt assistindo ao jogo de futebol. Muito obrigada meu DEUS!!", escreveu, às 17 horas.