Governador eleito do RS confirma equipe de transição O governador eleito do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (PMDB), anunciou formalmente nesta quarta-feira a equipe que conduzirá o processo de transição com o atual governo, do petista Tarso Genro. O quinteto é formado por Carlos Búrigo, Cézar Schirmer, Sebastião Melo, Ibsen Pinheiro e José Fogaça. Todos são filiados ao PMDB. A equipe teve sua primeira reunião com Sartori no fim da manhã de hoje, na sede do diretório estadual do PMDB. A única ausência foi de Ibsen Pinheiro, que está em Brasília. Durante cerca de duas horas, eles discutiram a portas fechadas questões relativas à transição.