Governador do TO quer ajudar na separação do sul do PA Líder do movimento que conseguiu criar o Estado do Tocantins, em 1989, o governador José Wilson Siqueira Campos (PSDB) levará a sua experiência e apoio aos moradores de Parauapebas, no sul do Pará, onde faz palestra amanhã sobre "Redivisão territorial no Brasil".