Governador do RS quer reduzir teto do funcionalismo O governo do Rio Grande do Sul vai encaminhar à Assembleia Legislativa proposta de emenda constitucional prevendo a redução do teto dos vencimentos do funcionalismo de todos os poderes para um valor equivalente ou inferior ao da remuneração do chefe do Executivo, atualmente de R$ 17,3 mil. O texto está em elaboração e deve ficar pronto até o final do mês.