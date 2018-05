Governador do RN critica discussão sobre royalties O governador do Rio Grande do Norte, Iberê Ferreira (PSB), foi cauteloso ao avaliar a emenda aprovada pelos senadores sobre a distribuição dos royalties do petróleo. Ele ponderou que o momento para discussão não é agora, por se tratar de uma fase pré-eleitoral, e lamentou que a emenda vá retroagir sobre os contratos já existentes.