Governador do Rio exonera secretário de Educação O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, exonerou hoje o secretário de Educação, Nelson Maculan, após o início do ano letivo estadual, marcado pela falta de professores nas escolas. Quem assume o cargo é a presidente do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj), Tereza Porto. A cerimônia de transmissão de cargo ocorrerá amanhã no Palácio Guanabara. A nova secretária da Educação é analista de sistemas formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Dirigiu o Proderj de março de 2000 até março de 2002, e de janeiro de 2003 até hoje. Tereza exerceu, ainda, dois mandatos à frente da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP - 2005 e 2006).