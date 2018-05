Governador do Rio discute participação no pré-sal Ao chegar hoje para um jantar com deputados e senadores do Rio de Janeiro, para discutir as regras de exploração do pré-sal, o governador Sérgio Cabral disse que espera uma definição mais clara da participação especial nos grandes campos de petróleo. Segundo ele, os projetos enviados pelo governo ao Congresso garantem aos Estados produtores a participação nos royalties, mas não tratam da participação especial. "Queremos que o que antes era chamado participação especial - e agora deverá ter outro nome - seja garantido ao Rio", disse o governador.