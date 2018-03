Governador do PR duvida do pacto proposto por Dilma

"Acho que não vai resolver nada. Ela quer é dividir o ônus com os demais governantes", disse. Richa fez a declaração ao chegar à residência do senador Aécio Neves, onde ocorreu uma reunião de prefeitos e governadores do PSDB para afinar a conversa entre eles antes do encontro que terão com a presidente.

Richa disse que está em Brasília contra a sua própria vontade. O governador do Paraná foi convencido por seus colegas governadores tucanos Geraldo Alckmin (SP), Marconi Perillo (GO) e Antonio Anastasia (MG) a comparecer ao encontro ou poderia ser acusado de não querer colaborar com soluções para o Brasil.

Na reunião, ficou decidido que os tucanos vão escolher um porta-voz para discutir com a presidente e passar as demandas do PSDB.