Governador do Piauí veta aumento do próprio salário O governador do Piauí, Wilson Martins (PSB), vetou o aumento do seu próprio salário e do vice-governador aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Ele manteve o valor em R$ 13 mil. Como o reajuste para o governador e o vice permitiria aumento nos salários dos secretários - limitado a 70% do que recebe o chefe do Executivo estadual -, a decisão evita o efeito cascata.