Governador do Piauí se recupera de cirurgia em São Paulo

O governador do Piauí, Wilson Nunes Martins (PSB), foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último sábado, 11, quando foi submetido à intervenção cirúrgica para remoção de cisto complexo renal esquerdo. Segundo boletim do hospital, a intervenção cirúrgica transcorreu de forma normal e o governador encontra-se, no momento, em ótimas condições de recuperação pós-operatórias.

Durante a cirurgia, foi comprovado que o mesmo problema, que havia atingido o rim direito do paciente em passado recente, apresentava-se completamente controlado, sem nenhuma evidência de doença residual ou recorrente. A alta está prevista para o final desta semana e nenhum tratamento adicional será necessário.