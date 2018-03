Governador do DF vai à missa pedir estabilidade

"Rezemos pelo governo do Distrito Federal e pelo nosso irmão que está no governo", pediu o diácono José Ribamar Silva. Ao término da missa, abraçou conhecidos, beijou uma criança e posou para fotos. "Que Deus te abençoe e te ilumine", disse uma senhora. Ao chegar à Paróquia São Sebastião, foi saudado por fiéis. Sentou-se perto do altar, acompanhado da mulher, Márcia.

Na próxima quinta, Wilson Lima deve se reunir com o secretário de Cultura, Silvestre Gorgulho, e com o presidente da Brasiliatur, João Oliveira, para acertar detalhes das comemorações dos 50 anos de Brasília. Com o governador eleito, José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM) na cadeia e com o vice Paulo Octávio em casa, depois de renunciar, Lima não mudou sua rotina.

Com isso espera mandar um recado de que Brasília vive dias normais. Resta saber se a oração da estabilidade apregoada pelo governador Lima é compartilhada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.