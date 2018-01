Governador do DF discute repasses com Arno Augustin O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, se reuniu nesta quinta-feira, 13, com o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, para tratar de "questões sobre orçamento", mas negou que o DF dependa de ajuda do governo federal para não deixar o caixa com dívida ao fim do ano. "Depende de várias iniciativas", afirmou.