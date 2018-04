Governador do DF chama denúncias de 'mentirosas' O governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), chamou de mentirosas as denúncias que vem enfrentando nas últimas semanas. Ele participou de reunião de governadores com o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), e se irritou ao ser questionado sobre as acusações de corrupção que enfrenta. "Não tenho o que falar de denúncias. São mentirosas, mentirosas", disse Agnelo.