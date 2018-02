Governador do Ceará nomeia irmão, Ciro Gomes, como secretário de Saúde

Fortaleza - O ex-ministro Ciro Gomes (PSB) assumiu na noite dessa segunda-feira, 9, a Secretaria de Saúde do Ceará, Estado governado por seu irmão, Cid Gomes (PSB). Ciro ocupará a vaga deixada por Arruda Bastos (PC do B), que vai se candidatar a deputado estadual em 2014.

A campanha eleitoral motivou a troca de secretários em mais oito pastas. Foram anunciados também Servilho Paiva (Segurança Pública); Paulo Mamede (Cultura); Josbestini Clementino (Desenvolvimento Social e Trabalho); Bruno Sarmento Menezes (Meio Ambiente); João Maia (Fazenda); Sobral Gilvan Paiva (Esporte); Carlo Ferrentine (Cidades); Francisco Sales de Oliveira (Controladoria Geral de Disciplina).

Ciro afirmou que ficará na Saúde até o final do governo do irmão. Caberá ao novo secretário universalizar o atendimento em atenção secundária e o serviço de atendimento móvel de urgência. Sob a guarda de Ciro fica ainda dez grandes hospitais do Estado e a construção de 32 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Na posse, o governador afirmou que seu irmão era a "melhor referência em gestão pública no Brasil".