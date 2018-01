Governador do Ceará mergulha para consertar adutora em município O governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), mergulhou no tanque de uma adutora em Itapipoca para tentar consertar um vazamento na última quinta-feira. Ele vistoriava as obras de abastecimento na cidade quando decidiu entrar no tanque para resolver o problema que provocava transbordamento e atrapalhava o fornecimento de água na cidade há cerca de um mês.