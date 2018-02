Governador do Ceará desmaia durante convenção do PDT

FORTALEZA - O governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), desmaiou durante a convenção estadual do PDT, realizada neste domingo, 22, em Fortaleza. O evento formalizou o apoio da sigla à candidatura do PROS ao governo do Ceará. FORTALEZA - O governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), desmaiou durante a convenção estadual do PDT, realizada neste domingo, 22, em Fortaleza. O evento formalizou o apoio da sigla à candidatura do PROS ao governo do Ceará. Cid foi levado de ambulância para o Hospital Geral de Fortaleza mas recebeu alta pouco depois de ser submetido por uma avaliação médica.

O governador passou mal enquanto discursava ao lado do ministro do Trabalho, Manoel Dias (PDT), do senador Inácio Arruda (PCdoB), do presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, e do vice-governador, Domingos Filho. Esta é a segunda vez que Cid desmaia durante eventos públicos. Em abril deste ano, Cid perdeu os sentidos durante discurso na inauguração de uma policlínica na cidade de Limoeiro do Norte, a 200 quilômetros de Fortaleza.