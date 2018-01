Governador do AM é o mais bem avaliado, indica pesquisa

Os governadores do Amazonas, Omar Aziz (PSD), de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), e do Acre, Tião Vianna (PT), têm as três maiores taxas de aprovação, segundo pesquisa CNI/Ibope feita em todas as 27 unidades da Federação, divulgada nesta sexta-feira, 13.

Aziz também aparece na primeira posição do ranking dos que têm maior saldo positivo, obtido quando se subtrai as taxas de "ruim" e "péssimo" das de "ótimo" e "bom". Viana e Campos vêm a seguir. Nesse ranking, a última colocada é Rosalba Ciarlini (DEM), do Rio Grande do Norte, com saldo negativo de 67 pontos. Sua gestão é considerada ruim ou péssima por 74% dos eleitores. O penúltimo posto é ocupado pelo petista Agnelo Queiroz, do Distrito Federal, com 53% de saldo negativo.

Provável candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos é aprovado por 58% dos pernambucanos e desaprovado por 13%. O tucano Geraldo Alckmin, de São Paulo, está na metade da lista, em 13º lugar. Sua administração é considerada ótima ou boa por 31% e ruim ou péssima por 25%.

No segundo maior Estado do País, Minas Gerais, o tucano Antonio Anastasia é considerado um governador bom ou ótimo por 49% dos eleitores. Outros 17% veem sua gestão como ruim ou péssima.

No Rio, Sergio Cabral, um dos principais atingidos pela onda de protestos de junho, tem a quarta pior avaliação no ranking de governadores, com saldo negativo de 29 pontos (47% de ruim e péssimo e 18% de ótimo e bom).