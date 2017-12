Governador do AM destaca papel de ACM na política do País Para o governador do Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), o senador Antonio Carlos Magalhães teve papel importante na história política brasileira, ocupando vários cargos públicos de relevância. "Ele marcou a vida nacional pela defesa firme de seus pontos de vista e a Bahia, sua terra, pelas realizações". Veja também: Morre o senador Antonio Carlos Magalhães No vídeo mais acessado no YouTube, ACM defende ditadura Frases do senador Site oficial do senador Galeria de Fotos ACM visita o Estado de S. Paulo