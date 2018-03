Governador de Sergipe inicia sessões de radioterapia para tratar câncer

SÃO PAULO - O governador de Sergipe, Marcelo Déda (PT), se submeteu nesta segunda-feira, 3, à primeira de dez sessões diárias de radioterapia para tratamento de um câncer no estômago. O Hospital Sírio-Libanês, onde o governador está internado, informou em Boletim Médico divulgado às 17h15 desta segunda-feira que as sessões de radioterapia "serão realizadas, em complemento ao tratamento quimioterápico, com a manutenção das medidas de suplementação nutricional". A primeira-dama, Eliane Aquino, comemorou no Twitter o fato de Déda ter deixado a UTI neste domingo e estar no apartamento "assistindo ao jogo de futebol".