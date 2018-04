Governador de SE critica possível volta de Delúbio ao PT O governador de Sergipe, Marcelo Déda, engrossou hoje o coro dos partidários contrários ao retorno do ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares de Castro, às fileiras petistas. "Ninguém com juízo pode estar satisfeito com a volta do Delúbio", afirmou Déda, que nesta semana conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o assunto. Lula também acha que a cúpula do PT deve negar a refiliação a Delúbio - expulso no rastro do escândalo do mensalão, em 2005 -, por acreditar que sua volta, neste momento, prejudicaria a campanha da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência.