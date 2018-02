Governador de SC quer fim de processo O governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB), entrou com novo recurso para que o Supremo Tribunal Federal encerre o processo que pede sua cassação e a do vice, Leonel Pavan. Coligação encabeçada pelo PP acusa o governador de uso indevido de meios de comunicação. Em 21 de fevereiro deste ano, o STF decidiu que o vice seria notificado para se defender. A defesa de Silveira alega que acabou o prazo para que a coligação adversária cite Leonel Pavan no processo.