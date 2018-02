Governador de RR terá salário de R$ 26,7 mil

BOA VISTA - A partir deste mês, o salário do governador de Roraima, José de Anchieta Júnior (PSDB), será reajustado em 43%. Passará de R$ 18,6 mil para R$ 26,7 mil. O aumento foi aprovado em dezembro pela Assembleia Legislativa, mas a vigência foi adiada para 1.º de julho. Ao lado do Paraná, ele terá o maior salário pago a governador no País.

A presidente Dilma Rousseff, por exemplo, recebe apenas R$ 23 a mais. Por outro lado, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), recebe mensalmente R$ 9,6 mil, o menor salário de governador.

O vice-governador, Chico Rodrigues (DEM), e os secretários de Estado também vão receber contracheques maiores no final deste mês. O vice, que recebia R$ 16,7 mil, passará a ganhar R$ 24 mil. Já o secretariado, que antes embolsava cerca de R$ 14 mil mensais, receberá R$ 20 mil.

No mês passado, o governador Anchieta Júnior também aumentou a remuneração dos servidores estaduais, mas o índice ficou em 4,5%. "Já fazia quatro anos que o Executivo não tinha aumento", justificou o vice-governador.

Anchieta Júnior foi cassado em fevereiro pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e se mantém no cargo por liminar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele é acusado de usar uma emissora de rádio estatal para fazer campanha na eleição passada.