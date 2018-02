Governador de RR congela seu salário e de secretários A primeira medida de contenção de gastos adotada pelo governador reeleito de Roraima, José de Anchieta Júnior (PSDB), foi no próprio salário e na remuneração do primeiro escalão. A seu pedido, a Assembleia Legislativa do Estado fez a primeira sessão extraordinária do ano ontem para revogar o aumento aprovado no dia 22 de dezembro, na esteira do reajuste feito pelo Congresso Nacional a seus parlamentares.